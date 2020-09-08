نائب محافظ قنا: لدينا تجمعات للسيول بمقدار  2 مليون متر مكعب

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن هناك تجمعات للسيول بمقدار 2 مليون متر مكعب، والمحافظة استعدت لمواجهة السيول من شهر أغسطس الماضي، وكان هناك سقوط على الطريق الصحراوي الغربي وسقطت على عدد من القرى على الجبهة الشرقية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل.

وأضاف "عمر"، أنه كان هناك تنسيق مع هيئة الأرصاد بعد التنبؤات عن سقوط أمطار غزيرة على سلاسل البحر الأحمر وأنها أقرب للمحافظة، مؤكدًا أنه نسق مع كافة الجهات من أجل تطوير مخرات السيول لاستيعاب المياه ليتم استخدامها بعد تخزينها.

وأشار إلى أن المحافظة تتعامل سريعًا في ملف استيعاب السيول من أجل حماية المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة نسقت مع الصحة لتوفير الأمصال تحسبًا لسحب المياه لعقارب وثعابين تمثل خطورة على المواطنين.