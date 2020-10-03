إغلاق التسجيل في انتخابات البرلمان للمصريين في الخارج الأسبوع المقبل

تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بغلق باب التسجيل للمصريين في الخارج، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، الأسبوع القادم، والتي بدأ التسجيل فيها من الأحد 27 سبتمبر وحتى السبت 10 أكتوبر المقبل، ويظهر للناخب رقم التسجيل إذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أي شخص آخر عليه حتى نهاية العملية الانتخابية، كما يتم إرسال الرقم على البريد الإلكتروني الذي يتم التسجيل به.

وحالات عدم سريان بطاقة الرقم القومي وعدم وجود جواز سفر مصري، ومشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب تبدأ بدخول المواطن المصري بالخارج للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل بياناته على الرابط التالي: www.elections.eg،

وأنه يمكن التسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي، ومن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي سيكون غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق، ويمكن استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة/ القنصلية المصرية بالدولة التي يقيم بها ليتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة، ومن لا يمتلك جواز سفر مصريا يمكن التسجيل ببطاقة الرقم القومي سارية.

وسوف تجرى انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج بالبريد السريع لكل ناخب على حدة، وذلك على مرحلتين طبقًا للجدول الزمني للانتخابات، حيث تقام على مرحلتين وفقا للدوائر والمحافظات، طبقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020، وتضم المرحلة الأولى 14 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة"، وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة وهى "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

المرحلة الأولى

سيتم طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج لمقار البعثات الدبلوماسية، يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 أكتوبر 2020 للجولة الأولى وفي حالات الإعادة ستكون خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 19 و20 نوفمبر 2020، على أن تبدأ لجان الانتخاب في الخارج عملها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، لاستقبال خطابات التصويت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر 2020 للجولة الأولى، وفي حالات الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر 2020.

المرحلة الثانية

ستبدأ في طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج لمقار البعثات الدبلوماسية، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 نوفمبر 2020 للجولة الأولى، وفي حالات الإعادة يومي الخميس والجمعة الموافقين 3 و4 ديسمبر 2020، على أن تبدأ لجان الانتخاب في الخارج عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، لاستقبال خطابات التصويت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر 2020 للجولة الأولى، وفي حالات الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر 2020.

كما ستتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم، على الموقع الرسمي للهيئة خلال الأيام المخصصة لكل دائرة وفقا لدائرة محل إقامته، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

ويضع الناخب بطاقتي الاقتراع " الفردي والقائمة" داخل مظروف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج، ويضعه مرفقًا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيًا، داخل ظرف آخر ويدون عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل.