استمرار العمل بمشروع شبكة انحدار ومحطة رفع قرية باخوم بساحل سليم

تفقد أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، مشروع شبكة انحدار ومحطة رفع صرف صحي وخط طرد، بقرية نزلة باخوم؛ للوقوف على معدلات الانجاز بالمشروع، ضمن مشروعات مد خدمة الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا، والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، والممولة من وزارة التنمية المحلية، مشددًا على الالتزام بجودة الأعمال وفقا للشروط والمواصفات القياسية.

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على معدلات التنفيذ واستمرار العمل، ضمن خطة الدولة، والمنفذة تحت إشراف وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، بعدد 60 قرية بالمرحلة الأولى، بمراكز المحافظة الأكثر احتياجا بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية؛ ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم .

وأشار "سعد" إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تستهدف 60 قرية؛ للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضاري، فضلا عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، مع توفير فرص عمل للشباب.

ولفت محافظ أسيوط، إلى أن مشروعات هيئة الأبنية التعليمية تتضمن انشاء 16 مدرسة جديدة، ما بين توسعة وإحلال كلي وجزئي بقرى المحافظة الأكثر احتياجًا، بتكلفة تبلغ 98.5 مليون جنيه، وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، فضلا عن توقيع بروتوكول آخر مع وزارة الصحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لتنفيذ أعمال تطوير وتجهيز عدد 27 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجا، بقيمة 384 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 7 أشهر.

ووجه اللواء عصام سعد، بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ، والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا، والوقوف على معدلات التنفيذ لنمو الأعمال في مواعيدها، وتذليل كافة العقبات لنمو جميع المشروعات بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات.