السيسي يطلب من خالد الجندي إزالة الكمامة.. والأخير: جزاك الله خيرا

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وطلب منه خلع الكمامة التي يرتديها، أثناء كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

وقال السيسي، موجّها حديثه لـ"الجندي": "شيخ خالد ممكن تشيل الماسك لو سمحت"، فرد عليه الجندي: "ده كرم من سيادتك والله، جزاك الله خيرا شكرا".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.