الجندي: لو كل شخص اهتم بإصلاح نفسه سترجع الأمة لأفضل حالات التماسك

قال فضيلة الشيخ خالد الجندي، من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إن السفهاء انقسموا على أنفسهم إلى 3 جماعات رئيسة، الأولى جماعة التزوير، والثانية جماعة التمرير، والثالثة جماعة التشهير، وما بين التشهير والتزوير تمضي الشائعات وتقوض إنجازات المجتمع ويصاب المجتمع بأزمات.

وأضاف "الجندي" خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أنه يجب الالتفات هو أن سلامة المجتمع ترتبط بشكل لا ينفصل عن سلامة الوعي، ولو اهتم كل شخص بإصلاح نفسه وبالانتباه والوعي والحذر من جماعات التزوير والتشهير والتمرير سترجع الأمة إلى أفضل حالات التماسك.

وأشار إلى أنه من أبجاديات المجتمع المصري الكريمة التي يجب أن نلتفت إليها أنه يدرك أهمية الوعي وعظمته في بناء الأمة وتماسكه، مستشهدا ببعض الكلمات التي يتحدث بها المواطنين، فإذا أراد أن ينبهك والدك إلى خطورة العواقب يقول كلمة "اوعى"، والذي يأتي من كلمة وعي.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.