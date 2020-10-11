السيسي: طالما بنواجه التحديات بكل اللي بنقدر عليه يبقى هننجح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة تعمل جاهدة لمواجهة كل التحديات التي تواجهها، مضيفًا: " طب نحلها إزاي؟ هقولكم، لازم نمسك فيها كلنا كده، نمسك في الدولة، طب إحنا هنقدر نحل المسألة دي؟ أه طبعا هنقدر".

وتساءل السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "هل هنقدر نحل المسألة دي عشان إحنا أحسن من غيرنا؟، هقوله لأ طبعًا، إحنا هننجح عشان بنبذل أقصى جهد عندنا"، واستشهد بقول الله تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم".

ووجّه الرئيس السيسي، حديثه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "إحنا بنعمل ما استطعنا، يبقى فيه إيه يا دكتور مصطفى؟ يبقى فيه نصر، طالما بنعمل ما استطعنا يبقى فيه نصر".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.