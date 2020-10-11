السيسي يحيي القوات المسلحة: ذراع تحارب الإرهاب وأخرى تساهم في التنمية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية، قائلا إنّ الجيش المصري في عام 1967 تحمل الألم واجتهد وبذل جهدًا كبيرًا وقدم دماء وشهداء، وحقق بفضل الله تعالى النصر: "دلوقتي الجيش بيبذل جهد كبير جدا في محورين متوازيين".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، أنّ المحورين هما مواجهة العدائيات التي تواجه الدولة المصرية على الاتجاهات كافة، سواء الإرهاب أو غيره، والمساهمة في بناء الدولة المصرية: "الجيش له ذراع تساهم في التنمية".

وأكد رئيس الجمهورية، أنّه سيكون هناك خيرًا على الدولة المصرية وإصلاح ونجاح في كل المجالات بفضل الله سبحانه وتعالى: "بقول تاني.. بفضل الله سبحانه وتعالى".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.