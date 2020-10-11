أحمد كرارة أحدث المنضمين لـ"في يوم وليلة"

حقق الفنان أحمد كرارة نجاحًا، في الفترة السابقة بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية وأخرها مسلسلي "القمر آخر الدنيا"، "حب عمري" وشارك بهما في الموسم الرمضاني الماضي 2020.

وكشف كرارة في تصريحات عن أعماله الذي يشارك فيها حاليًا، حيث قال إنه يشارك في مسلسل "في يوم وليلة" بجانب الفنان أحمد رزق، وآيتن عامر، وداليا مصطفى، والعمل للمؤلف مصطفى جمال هاشم ومن إخراج شيرين عادل.

وأضاف أنه يشارك في مسلسل "جمال الحريم" للمخرجة جمال الصيفي، والمؤلفة سوسن عامر، ويواصل كرارة خلال تلك الفترة تصوير المسلسلين.

وفي سياق متصل يشارك كرارة في مسلسل "حكايات بنات 5"، الذي يُعرض تلك الفترة عبر شاشة "ON" في الثامنة مساءً، ويضم عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم أسماء جلال، محمد إبراهيم يسري، ميرنا نور الدين، وهو من تأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.

يذكر أن الفنان أحمد كرارة أعلن الشهر الماضي عبر "إنستجرام"، بدء تصوير مشاهده في مسلسل "جمال الحريم".

ونشر كرارة صورة من كواليس العمل تجمعه بالمخرجة منال الصيفي، وعلق قائلا "بسم الله، أول يوم تصوير مسلسل جمال الحريم، إخراج أ. منال الصيفي، إنتاج سينرچي".

وكانت تعاقدت شركة سينرجي الجهة المنتجة للعمل، رسميا مع عدد كبير من نجوم العمل وهي نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

أحمد انتهى مؤخرا من تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بعد أن توقف فريق العمل بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا المستجد.

المسلسل من بطولة ميرنا نور، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، استايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التوني وإخراج مصطفى أبو سيف.