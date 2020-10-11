السيسي: الصحة والتعليم في فترة الستينيات كانت أفضل من الوقت الحالي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ منظومة التعليم المصرية في الستينيات رغم أنّها كانت تستهدف مجموعة، سواء صغيرة أو كبيرة من الطلاب، لكن كانت جيدة، متسائلًا: "هل التعليم في الفترة دي أفضل ولا ما نحن فيه الآن؟".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "هل يا ترى منظومة التعليم تراجعت عن فترة الستينيات؟، لحد ما أنا جيت؟، أيوه تراجعت، ومنظومة الصحة أيضًا تراجعت، لأن المطلوب مش موجود".

وتابع: "طب حد يسألني يعني بتقول التعليم والصحة تراجعوا عن الستينيات؟، طب واللي احنا بنعمله، ده إحنا بنقاتل عشان نطلع لقدام".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.