السيسي: الجيل الرابع والخامس من الحروب موجود ومستمر معانا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه في كل لقاء له مع الوزراء، توجد فقرة ثابتة في بداية حديثه، عن صمود الدولة واستقرار مصر وثباتها: "بيقولولي ما الدولة كويسة أوي، أقولهم لأ، الجيل الرابع والجيل الخامس من الحروب موجود ومستمر معاكم، وكل يوم يطلع جديد".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، أنّ هناك قضايا تُعرض من أجل استفزاز الرأي العام، والنيل من ثقة الشعب والتشكيك في قدراته والتشكيك في قيادته، وكذلك التشكيك في جيشه".

وتابع: "لسه من يومين اللي فاتوا قالوا -لم يُكمل حديثه - مش كده، دي محاولة للنيل من صمودكم، لما حصلت في 2011 بغض النظر عن نزاهة وحسن نية المتحركين على الأرض، إنما النتائج بتاعتها كانت عاملة ازاي؟".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.