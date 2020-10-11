السيسي للمصريين: اوعوا تفتكروا إني بوعدكم بالكذب أو الخداع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ التحدي الذي يواجه الدولة المصرية هو صلابة مصر واستقرارها، وهذا لن يأتي إلا بوعي شعبها، إذ إنّ وعي الشعب المصري يُعد الوعي الحقيقي.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "في 2011 بدأت بعض الإجراءات على نهر النيل، هل كانت مصر في قمة قوتها أم ضعفها؟، أي حاجة ممكن يعملوها معاك وإنت ضعيف، الضعف هنا بقى مش قوة جيش، بل التحدي".

وتابع رئيس الجمهورية، أنّه في الستينيات كانت هناك بعثة جاءت من كوريا الجنوبية، من أجل رؤية التجربة المصرية والتعلم منها: "إحنا فين وهما راحوا فين، هما في مستوى تاني خالص وإحنا زي ما إحنا أو تراجعنا، يمكن نتقدم ونطلع لقدام إن شاء الله، اوعوا تفتكروا إني ممكن أوعدكم بالكذب أو بالوهم أو الخداع".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.