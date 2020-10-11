ضبط 166 قطعة سلاح و207 قضايا مخدرات وتنفيذ 69073 حكما قضائيا

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (166 قطعة سلاح ناري، بحوزة 143 متهما)، وهي 8 بنادق آلية، بندقية رصاص، 28 بندقية خرطوش، 10 طبنجات، (119) فرد محلي، 153 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزائن متنوعة، 177 قطعة سلاح أبيض.

أما في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (69073) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: (304) حكم جناية، (19618) حكم حبس جزئي، (3836) حكم حبس مستأنف، (34044) حكم غرامة، (11271) حكم مخالفة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضمت (10) متهمين ارتكبوا (13) حادثا متنوعا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (207) قضايا مخدرات بحوزة (217) متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (32,135 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (17,742 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت (3,725 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الشابو وزنت (1,121 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البودرة وزنت (580 جرام)، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت (100 جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (342 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (40 جرام)، و(2884) أقراص مخدرة.

أما في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (46) متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (19) متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، وضبط (236) دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (17029) مخالفة مرورية، وفي مجال فحص السائقين، جرى فحص (72) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.