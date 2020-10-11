السيسي: الإعلام المعادي الموجه ضدنا يستهدف وعي الشعب المصري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ جوهر التقدم لأي دولة يكمن في الاستقرار، واستقرار الدولة المصرية أمر يجب أن يُشغل الجميع، كون جوهر التقدم يأتي من الاستقرار، وجوهر الاستقرار يأتي من وعي الشعب المصري.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، أنّ منظومة التعليم بها 23 مليون طالب، وعندما يتم تدريس تاريخ الدولة المصرية لهم، وما آلت إليه، يقضي على أي فرصة من الإعلام المعادي للدولة للعبث بوعي الشعب.

وتابع: "لو عملنا كده، الإعلام المعادي الموجه ضدنا وبيستهدفنا ويستهدف وعي المصريين هل هينجح؟، لا مينجحش، كنت بقول وأنا وزير للدفاع خلوا الضباط والصف تتعلم يعني إيه دولة، ويعني إيه تحدياتها عشان تعلم الكلام ده في لقاءاتها اليومية للأفراد ويطلبوا منهم يقولوا لأسرهم، ليه الدولة المصرية كده".

وواصل: "هل هنقدر نتجاوز ده؟ أيوه، لو دخلتكم في أزمة ثانية زي 2011 أو زي 2013، المصير هيبقى إيه؟، أصعب ولا أسهل؟".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.