السيسي يقسم بالله 3 مرات: سأحاجج الكل يوم القيامة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا من أجل النهضة بالدولة من جديد في مختلف المجالات المختلفة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "والله والله والله قسما بالله، ما تحقق في الست سنوات الماضية يساوي عمل 20 سنة في كل شيء، ولسه تاني 50 سنة شغل، نقدر نعمله في 6 سنين يا دكتور مصطفى ربنا يعيننا".

وتابع: "وبرا يقولك إيه ده بيعذبوكم ويحرموكم دول فاسدين، لا والله لا والله لا والله سأحاجج الكل يوم القيامة".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.