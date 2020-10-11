"الصحة" تكشف أعراض مرض السعار وكيفية الوقاية منه: يؤدي للوفاة

حددت وزارة الصحة والسكان معلومات هامة عن مرض السعار، وكيفية الوقاية منه، حيث قالت الوزارة في منشور توعوي لها أن "السعار" مرض فيروسي يؤدي إلى التهاب حاد بالجهاز العصبي، وبمجرد ظهور الأعراض يتحول لمرض مميت ليس له علاج، والتطعيم فور التعرض للعقر أو الخدش يعتبر السبيل الوحد للوقاية من المرض.

وتابع المنشور، تبدأ أعراض مرض السعار تدريجيا بالحمى وفقدان الشهية وضعف عام وصعوبة البلع، مع حالة الهياج والخوف من الماء والهواء، لينتهي بغيبوبة حتى تصل إلى الوفاة.

وأوضحت الوزارة كيفية انتقال مرض السعار، حيث ينتقل عن طريق لعاب الحيوان المصاب مثل الكلب والقط والفأر والثعلب والبقرة والجاموس والحصان والحمار عن طريق العقر أو الخدش، لافتة إلى أنه في حالة تغير سلوك حيوان تربيه توجه فورا لأقرب وحدة بيطرية أو طبيب بيطري.

وأكدت الوزارة على ضرورة غسل الجرح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة، والتوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية للحصول على الإسعافات الأولية بدون خياطة للجرح، مع الحرص على تلقي التطعيمات بجرعات كاملة حال التعرض للعقر أو الخدش من حيوان مصاب بمرض السعار.

وعن كفيفة الحماية من مرض السعار، قالت الوزارة "يجب تجنب الاحتكاك بالحيوانات الضالة أو الشرسة أو استفزازهم قدر الإمكان، وتأكد من تطعيم أي حيوان بالمنزل ضد مرض السعار".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 51 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97643 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 104387 حالة من ضمنهم 97643 حالة تم شفاؤها، و6040 حالة وفاة.