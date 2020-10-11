ضبط قضايا كسب غير مشروع واحتيال بـ36 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط أشكال الخروج على القانون، في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (8) قضايا (اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، نصب واحتيال على المواطنين، الاستيلاء على المال العام، احتيال مصرفي، كسب غير مشروع، مُتهم فيها 14 شخصا، وجرى ضبط (24000 دولار أمريكي)، كما ضُبط فيها مستنديا نحو (530000 دولار أمريكي، أي ما يعادل 8 ملايين و323 ألفا و45 جنيها، فضلا عن 28 مليون جنيه مصري)، واتخذت الإجراءات القانونية.