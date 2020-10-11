غدا.. قافلة طبية بالمنيا وفحص 9186 طفلًا حديث ولادة بمبادرة السمعيات

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم، عن إجراء الفحص الطبي لـ9186 طفلًا حديث الولادة، بجميع مراكز المحافظة، خلال سبتمبر الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، إحدى مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، والتي تنفذها وحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مها متولي، مدير ادارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة، أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 9186 طفلا حديث الولادة، خلال سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع، يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يحول الطفل لعيادة الإحالة بمستشفى المنيا العام؛ لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مؤكدة أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

كما أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إطلاق قافلة طبية علاجية في قرية نزلة عبيد بمركز المنيا، على مدار يومين، بدءًا من غدٍ الاثنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية، وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادي، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، في نطاق محافظة المنيا.

وكانت مديرية الصحة، نظمت دورات تدريبية مكثفة لأطباء الاسنان؛ لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، من خلال تنفيذ عددا من الدورات التدريبية بمختلف المنشات الصحية، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الأطباء والتدريب على أساليب مكافحة العدوى، للحفاظ على الطاقم الطبي خلال التعامل مع المرضي حاملي الفيروسات.