خالد الجندي: 3 آيات في القرآن إذا وعيها الناس نهضت بلادهم

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن هناك ثلاث آيات في القرآن الكريم، هي في غاية الأهمية إن سارت عليها الأمة ستصبح في تقدم وتسير من نجاح إلى نجاح، الآية الأولى من سورة الكهف قال تعالى: "الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الْحَياةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا".

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال كلمته المذاعة، اليوم الأحد، أن الآية الثانية آية عجيبة، وردت في سورة "النور"، ويتكلم فيها تبارك وتعالى عن الناس التي تتلقى باللسان بدلًا من الأذن، تقول: "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللهِ عَظِيمٌ".

وأشار إلى أن الآية الثالثة التي نختم بها هذا الحديث هو قول الله تبارك وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"، متابعا: "إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا وعينا ومصرنا وبلدنا وجيشنا ورئيسنا".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.