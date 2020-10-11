"هنيدي" لـ"السقا": "عايز رقم تامر بدل مانتو فاضحينا على الفضائيات"

مازح الفنان محمد هنيدي زميله أحمد السقا بعدما اعتذر الأخير للمطرب تامر حسني، بسبب الأزمة الأخيرة المثارة على فيلم "الفلوس".

وكتب "هنيدي" قائلاً: "عايز رقم تامر يا سقا تتكلموا بدل مانتوا فاضحينا ع الفضائيات والسوشيال ميديا كده؟".

وجه الفنان أحمد السقا، رسالة إلى صديقه الفنان تامر حسني بعد الجدل الذي أثاره "السقا" بسبب أزمة أفيش فيلم "الفلوس".

وكتب أحمد السقا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رسالة إلى صديق عزيز.. صديقي وأخي العزيز تامر حسني.. أنت عارف اللي بيني وبينك عيش وملح وحاجات كتير".

وأضاف: "قد أكون أخطأت أني اتكلمت في الموضوع على الهوا ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا.. مش هاطول عليك أكتر من كده ولو أنا زعلت شوية وأنت شوية نبقى خالصين يا عم... تامر حسني إحنا اللي بينا كتير ماتزعلش يا عم وحقك عليا... وميعادنا الحفلة اللي جاية.. أحمد السقا".

وكان المطرب تامر حسني، رد على تصريحات الفنان أحمد السقا التي أدلى بها في برنامج "السيرة"، التي عاتب فيها حسني على ترويجه لفيلمه "الفلوس"، بصورته واسمه.

وقال "تامر" عبر ستوري صفحته بموقع "إنستجرام": "حبيبي وأخويا وصديق العمر ونجم الدنيا كلها أحمد السقا، كنت أتمنى أنك تكلمني بيني وبينك، ولو كنت زعلان من أي حاجة أو فاهم أي حاجة غلط، لأن الحاجات دي لا يمكن تفوتك، وأنا كنت أتمنى ماكتبش الكلام دا هنا، بس عشان بعد كلامك في التليفزيون، الجمهور الكريم بقى ليه حق إنه يفهم الصح".

وأضاف: "عشان أفكرك بس، أنت كلمتني وقلت لي فيه خبر في موقع، وعليه صورة افتراضية للفيلم، وكاتبين أنك بطل في الفيلم، وأنا رديت عليك أن دي اجتهادات صحفية والصورة من تصميم محبين اللي أكيد فرحوا بالخبر إننا مع بعض، حتى أنا ماقلتش إن دي الشركة المنتجة، لأنها شركة كبيرة، ولا يمكن تعمل كدا، لأن الفيلم متباع للخارج والداخل باسم أخوك تامر حسني، نزل والناس كلها شافته، وأنت مش فيه ولا فيه اسمك، كل الأبطال طالعين مرسومين، ومعرفش زعلك من إيه الحقيقة، كان ممكن تزعل لو الكلام دا نزل على صفحتي أو صفحة الشركة المنتجة".

واستكمل حديثه: "أنا شرحت لك دا من سنة واتكلمنا بعدها، مرة عيدت عليك في عيد ميلادك والتانية بخصوص برنامجك، ولو كنت لسه زعلان كنت هتقول لي ساعتها، الفيلم بقاله سنة يا أحمد".

واختتم قائلا: "أنت حبيبي يا أحمد وصديق عمر، عشان كدا أنا اللي مش هزعل منك، معلش طولت في الكلام، لأن برضو زعلك يعز عليا".

وقال "السقا"، خلال استضافته في برنامج "السيرة" المعروض عبر قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، حينما سألته عن شخص مستاء منه: "تامر جاملني في مسلسلي ولد الغلابة وظهر في أحد المشاهد، وقمت بنفس الأمر بالظهور في مشهد بفيلمه الفلوس، ولكن مع طرح الفيلم في دور العرض وجدت بوسترات للفيلم منتشرة عليها صورتي ومكتوب عليها بطولة أحمد السقا".

وأضاف: "قمت بالاتصال بتامر، وقال لي إنه لا يعلم شيئا عنها، وأنها من صنع الجمهور، وربما تكون الشركة المنتجة هي من فعلت ذلك وليس هو، ولكني حزين مما حدث، لأنه يستحيل أن يحدث هذا الأمر بدون علم تامر، من معرفتي بتامر أنه لا يفعل ذلك، ولكن ربما لم يهتم بالموضوع".

وتابع: "لو قابلت تامر وقال لي كلمتين سينتهي الموضوع، وأنا مسامحه، ولكن ما حدث ليس من الجيد أن يحدث".