تنسيق الأزهر 2020.. المساواة بين الجنسين تنهي اتهام الجامعة بالتمييز

شهد تنسيق الأزهر لهذا العام مساواة بين البنين والبنات في التنسيق للمرة الأولى، حيث كانت تعاني الطالبات من ارتفاع تنسيقهن ومجموع قبولهن في كليات القمة عن البنين، الأمر الذي دعا العديد منهن لرفع دعاوي قضائية، انتهت إلى إلزام جامعة الأزهر في الالتحاق بكليات القمة بنسب ومجاميع البنين، تطبيقا لمبدأ المساواة بين الجنسين في التعليم.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مؤخرا، حكمًا بإلزام الأزهر بالمساواة بين الطلبة والطالبات في تنسيق الثانوية الأزهرية في الالتحاق بالكليات بجامعة الأزهر بنفس الدرجات، لعدم الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والطالبات في القبول بأي من الكليات متى كان يؤهلهم مجموعهم للقبول بها، مع قبول الطالبة لينا شريف كامل بكلية الطب، وإلغاء قرار الجامعة بإلحاقها بكلية الهندسة.

وأكدت المحكمة، في حيثيات الحكم، أنه "لما كانت هذه التفرقة في قواعد تنسيق القبول بين الطلبة الذكور والطالبات الإناث لا تجد لها سندا تشريعيا في نصوص قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها ولائحته التنفيذية، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر وفقا للظاهر على غير سبب يبرره ومخالف للقانون، مما يرجح معه القضاء بإلغائه وهو ما يتوافر معه ركن الجدية".

وأكدت المحكمة أنه تجب المساواة بين الطلبة الذكور والطالبات الإناث في تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر، وأن يكون المعيار الوحيد للتفرقة في الالتحاق بتلك الكليات هو المجموع الكلي وتوحيد التنسيق بين الطلاب والطالبات.

وألزمت المحكمة، كلية الطب البشري للبنات جامعة الأزهر، بقبول الطالبة لينا شريف كامل في كلية الطب، بعد ترشيحها لكلية الهندسة على غير رغبتها وبالمخالفة للقانون، وتمكين الطلاب الذكور بدرجات أقل منها بدخول كلية الطب بحجة وجود تنسيق مختلف بين الطلاب والطالبات لدخول نفس الكليات، ما يعد ذلك ممارسات تمييزية تقيمها جامعة الأزهر ضد الطالبات الإناث، حيث حصدت الطالبة درجات بمجموع 616 درجة، ودخلت كلية الهندسة ولم تتمكن من دخول كلية الطب في حين أن زملاءها الطلاب الذكور تمكنوا من الالتحاق بكلية الطب بمجموع 611 درجة وهو الأقل، ما يعد انتهاكا صارخا لحق المدعية وبالمخالفة لنصوص المواد 11، 53 من الدستور.

وكانت الجامعة ترد على الاتهامات بالتمييز بين البنين والبنات، بأن عدد المقاعد الدراسية بكلية البنات أقل من البنين، لأن كلية طب بنين لها فروع عدة على مستوي الجمهورية أما طب البنات فلم يكن لها ذلك، وقد اعتمد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أمس، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، مؤكدا أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات القمة للبنين والبنات، ليسدل الستار على هذا الجدل بشكل كامل.

وأعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المشرف العام على مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة، وكلية طب بنات الأزهر بدمياط 634درجة، وكلية طب بنات الأزهر بأسيوط 632 درجة، وكلية طب الأسنان بنات القاهرة 631 درجة، وكلية الصيدلة بنات القاهرة 628 درجة، وكلية الصيدلة بنات أسيوط 626 درجة، وكلية الهندسة بنات القاهرة 619 درجة.

وكلية التمريض 617 درجة، والمعهد الفني للتمريض بالقاهرة 601 درجة، والمعهد الفني للتمريض بأسيوط 589 درجة، وكلية التربية بنات بالقاهرة 575 درجة، وكلية الاقتصاد المنزلي 532 درجة، وكلية التجارة بنات بالقاهرة 504 للقسم العلمي، وكلية التجارة بنات باللغة الإنجليزية 587 درجة.

القسم العلمى بنين

كلية طب القاهرة تخصص عام 97.69%، طب دمياط تخصص عام 97.54%، طب اسيوط تخصص عام 97.23%، طب اسنان القاهرة 97.08%، صيدلة القاهرة تخصص عام 96.62%، الهندسة القاهرة 95.23%، كلية العلوم القاهرة تخصص عام 91.54%، كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام 91.38%، اللغات والترجمة تخصص عام 91.23%، معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة 88.92%، معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة 86.15%، كلية الاعلام 85.38%، كلية التجارة القاهرة تخصص عام 81.85%، كلية الزراعة القاهرة تخصص عام 80.31%، كلية التربية بالقاهرة تخصص عام 79.85%، معهد اعداد فنى قواعد البيانات كلية العلوم 79.54%، كلية اللغة العربية تخصص عام 62.92%.

القسم العلمي بنات

كلية الطب القاهرة 97.69%، طب دمياط 97.54%، طب بنات أسيوط 97.23%، طب الاسنان القاهرة تخصص عام 97.08%، كلية الصيدلة القاهرة تخصص عام 96.62%، كلية الهندسة القاهرة 95.23%، كلية التمريض بالقاهرة 94.92%، كلية العلوم تخصص عام 94.31%، المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدسنة نصر 92.46%.

القسم الأدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام 88.89% 560 درجة، كلية الإعلام 85.63% 539.5%، شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات 79.21% 499 درجة ، كلية التجارة القاهرة تخصص عام 78.10% 492درجة، كلية التربية الرياضية قاهرة 73.33% 462 درجة،كلية الدعوة الإسلامية تخصص عام 56.67%، كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام 55%، كلية اللغة العربية تخصص عام 53.49%، معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 51.75%.

القسم الأدبي بنات

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات شعبة الصحافة والاعلام 92.22%، كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام 59.52%، معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة 69.68%.