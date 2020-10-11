كشف ملابسات واقعة العثور على جثة بالسويس وضبط الجناة

بذلت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس، بالعثور على جثة لشخص مجهول داخل جوال بلاستيكي في المنطقة الجبلية بطريق (القاهرة - السويس)، والعثور بطيات ملابسه على كمية من مخدر الهيروين.

وأسفرت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، عن تحديد هوية المجني عليه (عاطل - مُقيم بدائرة قسم الشرابية بالقاهرة)، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكبي الواقعة (3 أشخاص - مُقيمين دائرة قسم باب الشعرية بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بحدوث مشاجرة بينه والمجني عليه، تعدى خلالها عليه الأخير بسلاح أبيض فأحدث إصابته بجرح قطعي في الذراع الأيمن قام على إثرها بتحرير محضر ضده بقسم الشرابية بالقاهرة.

وأضاف المتهم الثاني أنّه بتاريخ الواقعة وحال سيره بدائرة القسم، فوجئ بمحاولة المجني عليه التعدي عليه بالضرب بذات السلاح لإجبار شقيقه على التنازل عن المحضر المُحرر ضده، فهرب منه واختبأ بمدخل أحد العقارات فلاحقه المجني عليه وتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية، عثر عليها بمدخل العقار، فاستخلص السلاح الأبيض من يده وعاجله بعدة طعنات محدثا إصابته التي أودت بحياته، ثم استعان بالمتهمين الآخرين للتخلص من جثته ووضوعها داخل جوال من القماش وحملها بحقيبة سيارة ملاكي "ملك أحدهم"، وتخلصوا منها بإلقائها بمكان العثور عليها، وتم بإرشادهم ضبط السيارة والقطعة الحديدية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.