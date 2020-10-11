السيسي يشاهد الفقرة الغنائية بالندوة التثقيفية
كتب:
محمد عزالدين
01:33 م | الأحد 11 أكتوبر 2020
السيسي
قدم كورال من الأطفال والشباب ومجموعة من الفنانين وهم ياسمين علي ومدحت صالح وهايدي موسى وعاصي الحلاني فقرة غنائية والتي تم إعدادها بواسطة إدارة الشؤون المعنوية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة "أكتوبر 73.. رمز البقاء والنماء".
ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".
تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.