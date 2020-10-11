السيسي يشاهد الفقرة الغنائية بالندوة التثقيفية

قدم كورال من الأطفال والشباب ومجموعة من الفنانين وهم ياسمين علي ومدحت صالح وهايدي موسى وعاصي الحلاني فقرة غنائية والتي تم إعدادها بواسطة إدارة الشؤون المعنوية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة "أكتوبر 73.. رمز البقاء والنماء".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.