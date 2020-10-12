بعد أنباء الموجة الثانية.. "الصحة" توضح كيفية التغلب على قلق كورونا

قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن هناك مجموعة من الإرشادات يجب الانتباه لها للتغلب على الشعور بالقلق تجاه أزمة كورونا خلال هذه الفترة خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد والتساؤلات العديدة التى تطرح والتخوفات خاصة من أولياء الأمور والكبار والرغبة فى الاطلاع على كافة مستجدات الفيروس.

وتابعت "منن" فى منشور لها توعوى يجب اتباع كافة وسائل الحماية من فيروس المستجد خاصة غسل الأيدي باستمرار والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وعدم التفاعل مع الشائعات والبحث عن أخبار كورونا من مصادر موثوقة مرة أو مرتين ونظافة الأسطح دون مبالغة.

وأضافت: يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الأسطح دون مبالغة والتواصل مع الأطباء النفسيين من خلال 0220816832.

"الصحة" تستعد للموجة الثانية بتوفير كل المستلزمات الطبية

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، استعدادات الوزارة للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وقال المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، إن وزيرة الصحة تابعت كافة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

وتابع المصدر: تم إمداد المستشفيات بكل الأدوية المستخدمة في البروتكول العلاجي المستخدم سواء فيتامينات أو مضادات حيوية أوعقار الريمدسفير وتم التأكد من توفير كمية وفيرة منه داخل مستشفيات العزل وإعداد بروتوكول استباقي للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة، مشيرا إلى توقع الوزارة تكدس المواطنين خلال الفترة المقبلة على مستشفيات الصدر والحميات نظرا لدخول فصل الشتاء والتشابه الكبير بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، لافتا إلى أن هذه النقطة سيتم تدراكها والدخول سيكون للحالات المشتبه فيها والتي لها حق الرعاية.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية