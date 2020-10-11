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محمود مسلم

ضبط شخصين متلبسان بسرقة خزينة بها 170 ألف جنيه في الجيزة

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الوطن
01:19 م | الأحد 11 أكتوبر 2020
المتهمين

المتهمين

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، حال المرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة، من ضبط شخصين يحملان خزينة حديدية متوسطة الحجم، أثناء محاولتهما وضعها داخل حقيبة سيارة ملاكي يقودها شخص آخر.

وتبيّن أنّهم (عامل بأحد المحال التجارية بدائرة القسم، عاطل، مُقيمان بمحافظة المنيا، وسائق مُقيم بالقليوبية)، وبسؤالهم قرر المتهم الأول أنّه نظرا لعلمه بوجود مبالغ مالية بخزينة المحل عمله، اصطنع نسخة من مفتاح المحل، واتفق مع المتهم الثاني واستغلا غلق المحل وسرقا الخزينة من داخله، ثم استدعيا سيارة عبر تطبيق إحدى الشركات.

وبمواجهة السائق نفى علمه بالواقعة وقرر بحضوره بناءً على طلب أحد الأشخاص لتوصيله عبر التطبيق، وبفتح الخزينة بمعرفة مدير المحل تبين احتوائها على مبلغ مالي قدره (174) ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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