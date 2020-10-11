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مطار شرم الشيخ يستقبل 189 سائحاً بأول رحلة من بولندا

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حماده الشوادفي
08:04 م | الأحد 11 أكتوبر 2020
مطار شرم الشيخ

مطار شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأحد، أولى الرحلات الجوية لشركة "إنتر أير"، قادمة من بولندا، وعلى متنها 189 سائحاً، وذلك بعد استئناف الحركة الجوية إلى شرم الشيخ.

وقال محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، في تصريحات صحفية اليوم، إنه سيجري استقبال رحلة أسبوعياً من دولة بولندا، على نفس خط الطيران، بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار، ومحافظة جنوب سيناء، لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ودول أوروبا.

وأكد المحافظ أن الجهات التنفيذية بمطار شرم الشيخ قامت باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس "كورونا"، بدايةً من رش المياه داخل أرض مهبط الطائرة، كما جرى استقبال الركاب بالورود، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، لسرعة إنهاء إجراءات الوصول.

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