وصول أولى رحلات Enter Air من بولندا إلى شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى رحلات شركة "Enter Air"، القادمة من بولندا وعلى متنها 189 سائحا، وذلك بعد استئناف الحركة الجوية إلى شرم الشيخ، وسيتم استقبال رحلة أسبوعياً على نفس خط الطيران، وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة الطيران المدني من خلال التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ودول أوروبا.

استقبال الطائرة بتقليد رش المياه داخل أرض المهبط

وقالت مصادر بالطيران المدني، إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه داخل أرض المهبط، واستقبال الركاب بالورود، وكان في استقبالهم الطيار خالد عبدالسلام مدير مطار شرم الشيخ الدولي، وقام فريق العلاقات العامة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي، حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار .

كانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أعلنت قبل قليل استقبال صالات السفر والوصول، على مدار اليوم الأحد، 83 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 9 آلاف راكبا، كما يغادر المطار 81 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 9 آلاف راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة كثافة تشغيل عالية للرحلات الدولية، وذلك بمغادرة ووصول حوالي 18 ألف راكب على متن 164 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين، كما تلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا، ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا، في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.