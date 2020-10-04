مطار شرم الشيخ يستقبل 174 راكبا قادمين من ميلدوفا

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم، أولى رحلات شركة "فلاي وان" بعد استئناف الحركة الجوية القادمة من ميلدوفا وعلى متنها 174 راكبًا، واُستقبلت الطائرة بتقليد رش المياه والركاب بالورود، وكان في استقبالهم المهندس ياسر جاهين نائب مدير المطار.

وقام فريق العلاقات العامة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

يُذكر أنه سيتم استقبال رحلة أسبوعيًا على نفس خط الطيران حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وشهد مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين وصول عدد من الرحلات السياحية الجديدة القادمة من دول أوروبا وذلك فى ظل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، حيث استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم ثلاث رحلات جوية قادمة من كل من سويسرا وفرنسا والتشيك، بواقع حلة لشركة إيزى جيت (Easy jet) القادمة من العاصمة السويسرية جنيف وعلى متنها 145 راكبًا، ورحلة لشركة فلاي ايجيبت (Fly Egypt) القادمة من العاصمة الفرنسية باريس وعلى متنها 163 راكبًا، وأيضًا وصول 115 راكبًا على متن رحلة شركة إير كايرو (Air Cairo) القادمة من العاصمة التشيكية براغ، وذلك بعد استئناف الشركة لجدول رحلاتها إلى الغردقة.

كما استقبل مطار مرسى علم أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس لشركه فلاي ايجيبت وعلى متنها 97 راكبًا، حيث تعد الرحلة الأولى بعد استئناف السياحة الفرنسية إلى مدينة مرسى علم والتى توقفت منذ جائحة كورونا المستجد، واُستقبلت الطائرات بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب بوصول أولى الرحلات الجوية.

وقام فريق العلاقات العامة بكل من مطار الغردقة ومرسى علم بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب، وتوفير التسهيلات اللازمة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذا إنهاء إجراءت الحجر الصحي، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب فضلًا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أكد أن دعم الدولة المصرية لقطاعي الطيران والسياحة كان له عظيم الأثر وراء زيادة وانتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، وهو ما جاءت نتائجه سريعة وبارزة بعودة حركة الطيران والسياحة تدريجيًا، وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة الطيران المدني، من خلال التنسيق المثمر والدائم مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ودول أوروبا.