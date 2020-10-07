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بالصور.. أتوبيس ركاب يصدم قطيع جمال بطريق شرم الشيخ

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حماده الشوادفي
03:05 ص | الأربعاء 07 أكتوبر 2020
الحادث

الحادث

تسبب حادث تصادم أتوبيس ركاب بقطيع من الجمال على الطريق الدولي شرم الشيخ - الطور في نفوق 4 جمال، وأنقذت العناية الإلهية ركاب الأوتوبيس من كارثة محققة.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا يفيد باصطدام أتوبيس شرق الدلتا، بسرب من الجمال التي كانت تعبر الطريق فجأة أمام منطقة حقل بترول رأس جارة، على الطريق الدولي الرابط بين مدينة الطور وشرم الشيخ، وأسفر الحادث عن مصرع 4 جمال وأصيب جمل آخر.

واستطاع سائق الأتوبيس السيطرة على الحافلة، وتمكن من إيقافها عقب الاصطدام مع الحفاظ على توازنها، وعدم انقلابها جراء التصادم.

وجري الدفع بسيارات المرور ونقل الجمال النافقة من على الطريق و إعادة فتحه مرة أخرى بعد إغلاقه لمدة تتعدى الساعة.

وطالب أهالي جنوب سيناء بتفعيل الأطواق الفوسفورية التي كان المحافظ قد طالب بها وألزم أصحاب الجمال بتركيبها تفاديا للغرامة.

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