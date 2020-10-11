السيسي يحيي أبطال "الاختيار": فكرته رائعة وبعيد عن المبالغة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير لأبطال مسلسل "الاختيار" والقائمين على العمل، الذي خرج بصورة عظيمة ورائعة، وبها صدق حقيقي، قائلا: "صدق المسلسل ده مش بس وصل للمصريين، الوقائع اللي انتو رصدتوها ماكانش فيها مبالغة بأي شكل من الأشكال، كانت وقائع حتى لو كان بعضها فيه قسوة أو مرارة لينا كمصريين".

وأضاف السيسي، خلال كلمته لأبطال مسلسل "الاختيار" بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة 32، أنّ المسلسل لفت نظر كل المصريين وكل من شاهد المسلسل، وكان رسالة لمصر وخارج مصر، متابعا: "الشكر لكم مش على الجهد اللي انتوا بذلتوه، بل على الفكرة اللي انتو قدمتوها، فكرة كانت رائعة وعظيمة".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" من إنتاج شركة سينرجي إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى.