السيسي عن "الاختيار": أفضل من سنوات تناول فيها الإعلام ما يحدث بسيناء

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأبطال مسلسل "الاختيار"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، قائلا: "سنوات كثيرة شهدت الكثير من التناول الإعلامي لما يحدث في سيناء، لكنها لم تصل ولم تؤثر في المصريين، كما وصل لهم مسلسل الاختيار".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32: "انتوا قدرتوا توصلوا أشياء عظيمة، بس المطلوب كتير أوي، إحنا موجودين وانتوا عايشين اللحظة، لحظة اللي بيحصل في سيناء وحجم الإنجاز اللي ربنا سبحانه وتعالى ساعدنا فيه".

وتابع: "كنا فين في 2012 و2013 و2014 و2015 وبين دلوقتي، حق الأجيال الموجودة دلوقتي واللي جاية والأحفاد كمان يشوفوا، يشوفوا مش بس نضال المصريين للحفاظ على بلدهم، كمان يشوفوا قد إيه مصر قدمت إنجازات".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" من إنتاج شركة سينرجي إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى.