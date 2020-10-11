السيسي لمجسدي الشخصيات الإرهابية في "الاختيار": قلت جابوهم منين دول؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجّها حديثه للفنان أحمد العوضي، وأبطال مسلسل "الاختيار"، الذين جسدوا الشخصيات الإرهابية، إنّ الفكرة اللي قدمها المسلسل لا تنال من شخصياتهم: "كونك قدمت قضية تتسم بالسلبية او بالعدوانية أو شريرية، تبقى وحش؟، لأ".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "جسدتم حالة جيدة، نجاحكم فيها وصلت الفكرة للناس، قد إيه الفكرة خطيرة وقد إيه مدمرة لبلدنا، مش هقول الكلام ده لأمير كرارة ولا حاجة لأن كل الناس كانت بتصقفلك".

ووجّه السيسي، رسالة لمن جسدوا الشخصيات الإرهابية: "بشكركم جدًا، أولا عشان قبلتوا تؤدوا الدور ده، وقدرتوا تجسدوا الدور ده بكل ما تعنيه الكلمة، أنا أقدر أقول إني عارف أشكال الإرهابيين، أنا شغلي كان بيخليني أشوفهم، بس أول ما شوفتكم في المسلسل قولت هما جابوهم منين دول"، وسط ضحكات من الرئيس والحضور.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" من إنتاج شركة سينرجي إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى.