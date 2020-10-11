أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية واستلام ملفات أوراق هؤلاء الطلاب، اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر الحالي، موضحا أنّ موقع التنسيق الإلكتروني يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال رغبات الطلاب، كما أنّ مكتب التنسيق مستمر في استقبال الطلاب لتسليم ملفات أوراقهم طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية، حرصا على مستقبلهم.

وترصد "الوطن" خطوات تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة عبر موقع التنسيق الإلكتروني

ـ يدخل الطالب على موقع التنسيق من خلال الرابط:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

ـ يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته الأساسية (اسم - عنوان.. إلخ) ودرجاته ورغباته.

ـ يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي سجلها على شبكة الإنترنت، إذ يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

ـ يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري، إذ يمثل هذين الرقمين ضمانا لسرية البيانات الخاصة بالطالب، ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

ـ يحجز الطالب موعدا لتسليم ملف أوراقه للمكتب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وعلى الطالب الالتزام بالموعد الذي يحدده برنامج تسجيل الرغبات، وحال التخلف عن الموعد المحدد على الطالب حجز موعد آخر من خلال الموقع.

ـ يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، في أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علمًا بأنّه يتم ترشيح الطالب وفقًا لآخر تعديل سجله الطالب.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح

- النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قدم الطالب رغباته عليه.

- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع.

وأكدت الوزارة أنّه يجب على الطلاب إحضار أصل إيصال الحوالة البريدية الدالة على سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق بموجب إذن الدفع المطبوع من على الموقع الإلكتروني للتنسيق، بأحد مكاتب البريد المختلفة، وذلك على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون 9190447778، ويتم استلام رقم الدخول والرقم السري على الهاتف المحمول المسجل بالموقع.