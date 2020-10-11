من "الممر" لـ"الاختيار".. محمود حافظ أمام الرئيس السيسي للمرة الثانية

حالف الفنان الشاب محمود حافظ الحظ عندما شارك في اثنين من الأعمال الفنية الناجحة هما "الممر" و"الاختيار"، وكذلك عندما وقف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي مرتين في عامي 2019 و2020.

وأبدى محمود حافظ، سعادته أكثر من مرة لمشاركته في هذين العملين، باعتبارهما يدخلان في إطار القوى الناعمة ومساهمة الفن لتوضيح جهود وتضحيات وبطولات رجال الجيش المصري.

المرة الأولى التي وقف فيها محمود حافظ، أمام الرئيس السيسي، عام 2019 بصحبة أبطال فيلم "الممر"، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة.

"الممر"، بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وهند صبري، وأحمد رزق، وأحمد صلاح حسني، ومحمد فراج، وسيناريو وإخراج شريف عرفة.

وجسد محمود حافظ، خلال أحداث فيلم "الممر"، دور أحد المجندين في القوات المسلحة، وشارك في حرب الاستنزاف وما بعد هزيمة 1967.

المرة الثانية التي وقف فيها محمود حافظ أمام الرئيس السيسي، كانت اليوم الأحد خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بصحبة أبطال مسلسل الاختيار، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وتناول بطولة الكتيبة 107 في صد هجوم كمين البرث الإرهابي، وبطولات الشهيد أحمد منسي.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ومحمود حافظ، وسيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

وجسد محمود حافظ، خلال مسلسل "الاختيار"، شخصية سعد الفلاح البسيط، الذي رفض إغراءات الجماعة الإرهابية ومحاولات استقطابه، ودافع عن أرضه، واستشهد شقيقه الصغير المجند بالجيش المصري، على يد أحد هؤلاء الخونة.

وفي كلمته أمام الرئيس السيسي اليوم، قال محمود حافظ، "عندما طُلبت للتجنيد لم أنل شرف الخدمة العسكرية، وشاركت في فيلم الممر ومسلسل الاختيار، كنا بنصوروتعبانين في الصحراء وعارفين إننا هنضرب من زمايلنا وده تمثيل، قولت طيب الأبطال اللي بيحاربوا بجد عشان يحمونا واحنا نايمين في بيوتنا آمنين.. يبقوا إيه؟".