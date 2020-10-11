السيسي يشكر أبطال "الاختيار": قدمتوا صورة حقيقية للإرهابيين

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير لأسرة مسلسل "الاختيار"، من أبطال المسلسل والقائمين على العمل، كما اختص الفنانين الذين جسدوا الشخصيات الإرهابية، خاصة الفنان أحمد العوضي الذي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي بالشكر، قائلا: "قدمتم الصورة الحقيقية للإرهابيين، صدقوني، صحيح ده تم".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "في ناس نبقى عاوزين نمسكهم ونحاسبهم لو قدرنا، أو لو اضطرينا نقاتلهم هنقاتلهم، وفي ناس تانية تقدم أرواحها وتروح عند ربنا عشان البلد دي تعيش".

وتابع الرئيس السيسي، في كلمته لأبطال مسلسل "الاختيار": "أرجو من فضلكم اقبلوا شكري وشكر كل المصريين على اللي انتوا عملتوه".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" من إنتاج شركة سينرجي إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى.