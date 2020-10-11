لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والرضع.. شروط الالتحاق بالأسر المضيفة
أسرة لديها الاستعداد لرعاية الطفل أثناء غياب أمه فى العمل
كتب:
أسماء زايد
06:33 م | الأحد 11 أكتوبر 2020
" التضامن" تضع شروط الالتحاق بالأسر المضيفة
أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، أن الأسر المستضيفة، هى أسرة لديها الاستعداد لرعاية الطفل أثناء غياب أمه فى العمل، أو أي ظروف آخرى مقابل أجر شهري يتناسب مع الخدمة المقدمة للطفل .
شروط التقدم لهذه الأسر
وحددت الوزارة شروط التقدم لهذه الأسر كالتالى :
تقدم الأسرة الراغبة فى استضافة الطفل طلبا إلى الجهة القائمة على تنفيذ النظام ويحدد فى الطلب سن الطفل، حيث يستهدف مايلى:
- أطفال رضع.
- أطفال ما قبل المدرسة.
- أطفال ذوي احتياجات خاصة .
- أطفال مدارس المرحلة الأولى من التعليم فى الفترة ما بين خروج الطفل من المدرسة وعودة ذويه.
- رعاية مؤقتة فى حالة تعرض الأسرة لظروف طارئة تستوجب إيداعه فترة من اليوم .
اجراءات الحصول على الخدمة
وحددت وزارة التضامن اجراءات الحصول على الخدمة كالتالي:
1- يقدم ولي أمر الطفل طلب لدى الجهة المسند لها مشروع الأسرة المضيفة.
2- يحرر عقد اتفاق بين الأسرة المضيفة وولي أمر الطفل يحدد فيه قيمة الإشتراك، فترة الرعاية بالساعات، وأسلوب تسليم واستلام الطفل.
التضامن تعلن السماح بعودة إشغال الحضانات بنسبة 100%
من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك 2000 حضانة التزموا بالإجراءات الإحترازية، ونفذوا الخطة التي تم وضعها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أنه تم إغلاق 4 حضانات فقط لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية.
وأضافت القباج، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن باقي الحضانات اختارت عدم الفتح، نظرا لأن إجراءات الفتح قد تكون مكلفة على بعضهم، قائلة: "نشجع على فتح الحضانات وبقولهم تقدروا تشتغلوا وتستقبلوا أطفال بنسبة 100% شرط الالتزام بالتباعد واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية".
وأشارت إلى أنّه جار حصر الحضانات غير المرخصة، حتى تكون رسمية بناء على قاعدة بيانات تضم الحضانات المرخصة وغير المرخصة