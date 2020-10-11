6 معلومات عن الإخواني الهارب عبدالله الشريف: يحصل على 120 ألف دولار شهرياً  

منذ ظهور الإخواني الهارب عبدالله الشريف على شاشات القنوات الإرهابية، وتتوالى فضائحه التي تنوعت ما بين ترويج الشائعات، والعمالة، والرواتب الطائلة التي يحصل عليها، وأكثر ما ميزه فضائحه الجنسية، التي جعلته يتصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر رواجا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكثر من مرة.

عنتيل الدوحة

وكانت آخر فضائح عبدالله الشريف، بعد انتشار تسريبات إباحية جديدة يطالب فيها بإقامة علاقة مع صديقته في قطر، وبعد انتشار التسريبات بشكل واسع النطاق أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب "عنتيل الدوحة".

وانتشرت موجة سخرية على "تويتر"، من الإخواني عبدالله الشريف، وتصدرت هاشتاجات "ابن الحرام الفاجر" و"عنتيل الدوحة"، قائمة الأكثر رواجاً عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب تسريب التسجيل الصوتي الذي فضح الإخواني عبدالله الشريف مع تلك الفتاة.

شراء الصفحات الإلكترونية ونسب متابعيها لـعبدالله الشريف

مع تركيز جماعة الإخوان الإرهابية على اللجان الإلكترونية التي تروج الصور والفيديوهات المفبركة، والتي خصصت ملايين الجنيهات لدعم نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت صفحة متخصصة بفضح المواقع الإلكترونية المفبركة الخاصة بالجماعة الإرهابية، عن شرائها صفحة إلكترونية تجاوز عدد متابعيها المليون، وادعت أنها تابعة للإخواني الهارب عبدالله الشريف، بالرغم من اختلاف اسم الصفحة قبل شرائها.

عبدالله الشريف يعترف بترويجه الشائعات

وفي إحدى حلقات برنامج الحكاية المذاع عبر فضائية (mbc) والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، استعرض تغريدة لعبدالله الشريف عبر "تويتر" يعترف فيها بنشر الشائعات التي يروجها لنشر الفوضى وبث الفتنة، قائلا: "عندي حساب سيساوي شهير عايش بيه بينهم، كان الغرض منه أني أفهم دماغهم أكتر فاتشهرت عندهم وبقيت من منظريهم، بادخل أهبد الإشاعة من هنا وهوب الرتويت من غير ما حد يسأل عن مصدر ولا نيلة".

يعمل لخدمة مصالح تركيا في المنطقة

اتهم الإخواني الهارب عبدالله الشريف بالعمل لصالح خدمة تركيا في المنطقة، ونتيجة لذلك يحصل على أموال طائلة، إضافة إلى توفير جوازات سفر تركية بأسماء مختلفة، يستخدمها في التنقل والسفر إلى الدول بسهولة، في نظير تفعيله لأجندات تركيا التي تهدف لنشر الفوضى والتحريض على الدولة المصرية، وتدعيم مصالحها الاقتصادية والسياسية.

التسريبات الجنسية قديمة

لم تكن التسريبات الجنسية للإخواني الهارب عبدالله الشريف مع الفتاة التي تدعى "ريم" هي الأولى، ففي أبريل الماضي تصدر عبدالله الشريف قائمة الهاشتاجات الأكثر رواجاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد التسريبات التي انتشرت بشكل واسع النطاق عن "علاقته مع فتاة".

ويعرض التسريب فيديوهات لمكالمات هاتفية لـعبدالله الشريف من داخل سيارته وهو يتغزل في فتاة عشرينية، وتحدث خلال التسريبات، قائلا: "أتمنى أن يأتي يوم ونمشي بجوار بعض ونمسك إيد بعض.. وحشتيني".

وفي المقابل، شن اليوتيوبر محمد قنديل هجمات على الإرهابي عبدالله الشريف مستعرضا خلال حلقة بعنوان "حقيقة عبدالله الشريف مدعي الشرف تسريبات الجزء الأول"، وقال قنديل خلال حلقته: "إن الهارب عبدالله الشريف أرسل صورًا لأجزاء حساسة من جسد فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا ووعدها بترتيب لقاء في تركيا والحجز لها بفندق وإرسال تذكرة الطيران بهدف إقامة علاقة محرمة معها".

عبدالله الشريف يحصل على 120 ألف دولار شهرياً

وكشف موقع "العربي الحديث" عن أنه اخترق قنوات الإخوان الإرهابية "الشرق ومكملين ووطن والشرق الأوسط"، التي تبث من تركيا، وأنه حصل على مستندات للهياكل الإدارية والمالية الخاصة.

وحصل الموقع على تفاصيل الرواتب وصور جوازات السفر من عملاء المخابرات التركية والقطرية الذين يديرون محتوى تلك القنوات، والخريطة السياسية لتلك القنوات يوميا، ووصل راتب الهارب عبدالله الشريف إلى 120 ألف دولار شهريا.

وأوضح الموقع أن عبدالله الشريف الهارب، الذي تخلو فيديوهاته من الإعلانات رغم مشاهداته الكبيرة، والأموال التي يحصل عليها ولماذا لم تصعد تلك الفيديوهات لقائمة التريند، ومن أين له تلك الأموال التي يشتري بها المشاهدات، وكيف خرج مديونا ومن ثم ارتدى أغلى الماركات العالمية.