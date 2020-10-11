قاتل "منسي" في الاختيار": "المسلسل مثل المصل ضد أمراض التكفيريين"

أعرب الفنان محمد يوسف، مجسد دور أبوعميرة التكفيري، قاتل الشهيد البطل أحمد منسي بمسلسل "الاختيار"، عن سعادته البالغة بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذا العمل الدرامي، وتكريمه لأبطال المسلسل، على هامش الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، اليوم الأحد.

وقال "يوسف" في تصريحات لـ"الوطن"، إن هذا المسلسل عمل على إحياء الحس الوطني لدى المصريين من جديد، ولدى مختلف الأجيال والفئات، متابعًا: "العيال في الشارع دلوقتي بتعلب لعبة منسي والتكفيريين".

وأكد "يوسف" أن مسلسل الاختيار، له أثر بالغ الأهمية، قائلًا: "الموضوع بقى مزروع عند الأجيال الصغيرة.. أنت كده اطمنت.. أنت اديتهم المصل كي يحميهم من أي مرض"، واصفًا تكريم "السيسي" بقوله: "أحلى مكافأة وتقدير".

وومن جانبه، أكد الفنان عابد عناني شعوره بالفخر لتكريم فريق عمل مسلسل الاختيار اليوم خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، والتي جاءت بالتزامن مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

وقال الفنان عابد عناني في تصريحات لـ"الوطن"، إنه فخور جدا بوجوده في احتفالات أكتوبر وبتكريمه عن عمله في مسلسل الاختيار، موضحا أنه وفريق عمل المسلسل شاهدوا العديد من ردود الأفعال منذ عرض المسلسل بشهر رمضان الماضي، ولكن اليوم بدأ يشعر بالمسؤلية.

وأضاف "عناني"، أن الرئيس السيسي عند تكريم أبطال فيلم الممر قال، إن مصر تريد عمل مثل هذا كل 6 أشهر وبعدها يجري عرض مسلسل الاختيار وتحقيقه النجاح الكبير الذي شاهدناه جميعا، فاليوم يعتبر تتويج لكل ردود الأفعال التي شاهدناها منذ عرض المسلسل، حيث أن رئيس الجمهوري رأى بأن ما فعلناه كان شيئا هاما ويستحق التكريم، وحينما طلبنا الرئيس السيسي للصعود مرة أخرى لتوجيه رسالة إلينا كان إحساس لا يوصف.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لكل أسرة مسلسل "الاختيار" من أبطال المسلسل والقائمين على العمل، كما اختص الفنانين الذين جسدوا الشخصيات الإرهابية، خاصة الفنان أحمد العوضي الذي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، قائلًا: "أنتم قدمتم الصورة الحقيقية لهم، صدقوني، صحيح ده تم".

وأضاف "السيسي"، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 32: "فيه ناس نبقى عاوزين نمسكهم ونحاسبهم لو قدرنا أو لو اضطرينا اننا نقاتلهم هنقاتلهم، وفيه ناس تانية تقدم أروحها وتروح عند ربنا عشان البلد دي تعيش".

ووجه حديثه لأبطال مسلسل "الأختيار"، قائلًا: "أرجوا من فضلكم اقبلوا شكري وشكر كل المصريين على اللي أنتوا عملتوه".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

يذكر أن مسلسل "الاختيار" من إنتاج شركة سينرجي إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى.