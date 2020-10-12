حظك اليوم الاثنين 12-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العذراء أنّ عواطفه باردة أغلب الأحيان، ولا يظهر مشاعره إلّا أمام قلّة قليلة من الناس.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الفلك يطالبك اليوم بعدم المغامرة أو المخاطرة ويجب ألا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل واختار جيدا من يصحبونك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.