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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 12-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الإثنين 12 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يهتم برج الميزان بالجمال الخارجيّ فقط، إذ يتجاهل الصفات الداخلية الجميلة لدى الأشخاص الذين يعرفهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمنحك كل الحيوية والقدرة على الإقناع والتأثير في الآخرين وتخطط جيدا لأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تجلب لك التقدير وحب الآخرين وتقوم بخيارات موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

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