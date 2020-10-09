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حظك اليوم الجمعة 9-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:00 ص | الجمعة 09 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بقدرته على استخدام الأسلوب الحيادي في حديثه مع الآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تهدأ لتحسن التفكير في أعمالك وواجباتك ومستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تساعدك الأفلاك أن تتكيف مع الظروف والمستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

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