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حظك اليوم الخميس 8-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:33 ص | الخميس 08 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان يحاول البحث عن العدل في كل الأمور، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم ملهمًا وتلعب الصدفة دورًا في حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

التناغم الفلكي يدفعك للاهتمام بشخص في محنة وتقدم له يد العون.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

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