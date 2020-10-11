آخر أخبار مصر.. تسجيل رغبات الشهادات المعادلة وفرص عمل داخل وخارج مصر

تشتعل الساحة، بالعديد من الأخبار التي تهم الرأي العام اليوم، يأتي على رأسها انتهاء تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة عبر موقع التنسيق، اليوم الأحد، توفير 57 وظيفة للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية، وظائف قيادية شاغرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

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توفير 57 وظيفة للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

وفر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية 57 فرصة عمل على مهن مختلفة بإحدى شركات المقاولات، ومصنع لتعبئة مياه الشرب، ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وتتمثل المهن في 12 فرصة عمل لدى شركة مقاولات كبرى بالرياض، تطلب مهندسين وفنيين وسائقين، فضلا عن 45 فرصة عمل على مهن مندوبين مبيعات ومشرفين مبيعات، وجرى الاتفاق مع شركة نقل كبرى بالرياض على توفير ما تحتاجه الشركة من سائقي الشاحنات وعمال الشحن والتفريغ.

أخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة عبر موقع التنسيق الالكتروني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر هو آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية واستلام ملفات أوراق هؤلاء الطلاب.

وأشارت الوزارة، إلى أنّ موقع التنسيق الإلكتروني يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال رغبات الطلاب، كما أنّ مكتب التنسيق مستمر في استقبال الطلاب لتسليم ملفات أوراقهم طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية، حرصا على مستقبلهم.

وظائف قيادية شاغرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن إتاحة 38 وظيفة قيادية شاغرة من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للجنسين، على أن يتم تقدم الطلبات باليد بمقر الجهاز الكائن بشارع صلاح سالم، مدينة نصر، القاهرة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، في موعد أقصاه 21 أكتوبر 2020.