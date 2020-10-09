آخر أخبار مصر.. موعد صرف معاشات المرحلة الثالثة ورد مستحقات حج الأقباط

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صرف معاشات الشريحة الثالثة الأحد المقبل

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدء صرف معاشات المرحلة الثالثة والتي تتضمن من يتقاضون أكثر من 2000 جنيها، يوم الأحد المقبل والموافق 11 أكتوبر الجاري، وبلغ عدد المستحقين للصرف 1.7 مليون، وكان قد بدأ صرف معاشات شهر أكتوبر يوم الأربعاء الماضي.

القوى العاملة: تعيين 6451 شابا واستخراج 3902 ترخيص مزاولة مهنة

أعلنت وزارة القوى العاملة تعيين عدد 6451 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة الشرقية وتوفير 1706 فرص عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى استخراج عدد 3902 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأوضحت وزارة القوى العاملة أنه صندوق إعانات الطوارئ قام بصرف مبالغ مالية للعمال وصل إلى إلى 698 مليونا و123 ألف و467 جنيها، استفاد منها 393 ألفا و980 عاملًا، يعملون في 3352 منشأ، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2020.

رد 80% من مستحقات حج الأقباط لأصحابها

وأعلنت غرفة السياحة ن رد جزء كبير من مستحقات الأقباط الذين حجزو لحج القدس عام 2020، حيث وصلت النسبة إلى 80%، بسبب فيروس كورونا حيث قامت شركات السياحة بتسليمهم شيكات بقيمة المبلغ المسترد، كما طالب الكثير منهم برد قيمة مقدمات حجوزاتهم التى دفعوها عن برامج الحج الملغاة فيما فضل البعض الآخر اعتبار تلك المبالغ من قيمة برامج الحج العام المقبل".