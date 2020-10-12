"قافلة السعادة".. هاني شنودة يجوب المحافظات لإسعاد كبار السن والأيتام

كشف الموسيقار هاني شنودة، عن تفاصيل مشروعه الجديد، والذي يحمل اسم "قافلة السعادة"، والمُقرر انطلاقه خلال الفترة القليلة، بالتعاون مع الدكتور مؤمنة كامل.

وقال "شنودة" لـ"الوطن" إنه من المُقرر زيارة جميع دور الأيتام وكبار السن والدور الخيرية الخاصة بذوي القدرات الخاصة، موضحًا أن المشروع قائم على اصطحاب 2 مطربين، بشأن غناء مجموعة من الأغاني المختلفة، وإدخال السعادة والبهجة عليهم، فضلًا عن مرافقة طبيب والكشف عليهم بشأن الاطمئنان على حالتهم الصحية، وتوفير الطعام والشراب اللازم.

وتابع: "لازم يحسوا إننا معاهم ومش سايبنهم"، موضحًا أن الدافع الرئيسي لإطلاق هذا المشروع، هو تأثره بمقولة مصطفى كامل: "ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط"، قائلًا: "بروح أي حاجة تطوعية ومش بتأخر عن أي حاجة خيرية".

وكانت هناك خلافات غير مُعلن عنها بعد، بين هاني شنودة وعمرو دياب، لا سيما أن الأول دائم الحديث عن كواليس اكتشافه لـ"الهضبة" وأنه السبب الرئيسي في اكتشافه وتقديمه للجمهور.

عمرو دياب لم يُعلق على هذه الأحاديث، بينما تجاهل الاستعانة بـ"هاني" الأمر الذي أثار تساؤل الكثير من الجمهور، وعن مدى تجاهله.

في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، رد "هاني" على تساؤل بشأن أسباب عدم ظهوره في الإعلان: "السؤال لا يُسأل لي، أنا أحب عمرو دياب، وأعلم أنه يحبني أيضا، ربما كانت الشركة تريد شخصيات معينة لكي تظهر في الإعلان".

وعن مدى تجاهل مكتشفه، قال: "إطلاقا، أنا أعلم أنني في قلب عمرو دياب، وربما عمرو لم يحب أن يتعبني ويحملني مشقة التصوير، خاصة أنني رجل مسن ولا أتحمل الإجهاد كثيرا".