وفد من "متدربي البرنامج الرئاسي" يزور جامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي ، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عمروالبشبيشي، نائب المحافظ، ووفد الأكاديمية الوطنية للتدريب "متدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين" والذي ضم الدكتور محمد مجاهد والدكتور محاسن عبيه والدكتورأميرة محمد عبد المنعم والدكتور محمود عبد الحكيم وكريم السماحي مدير ادارة التدريب الاداري بمحافظة كفرالشيخ المشرف الفني على تدريب وفد الأكاديمية الوطنية بالمحافظة، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك للإطلاع على امكانيات الجامعة التعليمية والبحثية والمرافق الداعمة.

ورحب رئيس جامعة كفر الشيخ بالحضور، واستعرض مراحل إنشاء وتطور الجامعة والطفرة الهائلة غير المسبوقة التي شهدتها الجامعة حتى أصبح عدد كلياتها 18 كلية و 3 معاهد وتتبوأ مكانة متميزة في مجال البحث العلمي كما تحتل الجامعة المركز الأول ضمن تصنيف الجامعات الخضراء صديقة البيئة.

وأضاف أن جامعة كفرالشيخ، تشهد تنمية في جميع المحاور وتهتم بالأبعاد الدولية من حيث البحث العلمي والبنية التحتية كما تهتم بالبعد التنموي لتخريج جيل قادر على مواجهة سوق العمل وتخريج طلاب متخصصين في المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وكذلك الاهتمام بالذكاء الاصطناعي الذي أصبح أيقونة العصر الحالي لمواجهة التحديات والتغيرات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة والتى ينطلق العالم من خلاله.

وأوضح دسوقي أن الجامعة تسعى إلى توفير جميع المتطلبات والوسائل اللازمة لبناء قدرات الطلاب وتشجيعهم على التمكين الرقمي، والتوجه نحو العالمية والمنافسة من خلال توفير بيئة تعليمية مبتكرة ومرنة تسهم في تعزيز إبداع الطالب وزيادة مشاركته وتحفيزه وإعداده لوظائف المستقبل وخدمة المجتمع.

وزار وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب "متدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين" كلية الزراعة واطلع على معاملها البحثية وإمكانياتها، وقدم الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث شرحا وافيا للوفد الزائر عن كلية علوم الثروة السمكية والمصايد ومصنع الأعلاف والمعمل المتنقل لتنقية المياه وأحواض الإستزراع السمكي، كما اطلع الوفد الزائرعلى إمكانيات كلية الذكاء الإصطناعي ومعاملها والتى تُعد أول كلية تستقبل أجهزة robot تساعد الطلاب على تصميم البرامج المختلفة وتطبيقها.

وأشاد نائب محافظ كفر الشيخ، عمرو البشبيشي ووفد الأكاديمية الوطنية للتدريب "متدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين" بالإمكانيات الهائلة لجامعة كفرالشيخ وبما شاهدوه اليوم على أرض الواقع من معامل علمية متميزة تساهم في تخريج كوادر متميزة قادرة على العطاء في سوق العمل.

وأشاد الوفد الزائر بنموذج جامعة كفرالشيخ وما حققته منذ تأسيسها وإمكانيات الجامعة من حيث الإهتمام بالقيم الجمالية داخل الحرم الجامعي والبنية التحتية المتميزة للتعليم والبحث العلمي والتقدم التقني في معهد علوم النانو والمعامل المعتمدة، بالإضافة إلى تميز الجامعة وترتيبها في التصنيفات الدولية .