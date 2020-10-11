بضوابط وإجراءات.. جامعة كفر الشيخ تستعد لاستقبال طلابها بالعام الدراسي

استعدت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، للعام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه في 17 أكتوبر الجاري، إذ وضعت عددا من الضوابط، مؤكدة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ من أجل حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، إنه جرى وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات، تبدأ من دخول الطالب الحرم الجامعي؛ إذ وفرت بوابات تعقيم على مداخل الجامعة، لتعقيم الطلاب قبل الدخول، وكذلك كواشف حرارية اتوماتيكية؛ لقياس درجة الحرارة، سواء عند دخول بوابة الجامعة الرئيسية أو الكليات المختلفة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان له اليوم، إنه سيتم تخصيص عيادة طبية داخل كل كلية؛ للتدخل عند حدوث أي طوارئ، ضمن خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنهم بصدد الانتهاء من خطة التسكين بالمدن الجامعية، خلال العام الدراسي الجديد، وفق ضوابط المجلس الأعلى للجامعات.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة استعدت أيضا لتطبيق منظومة التعليم الهجين والانتهاء من وضع الجداول الدراسية للكليات وفقا لنظام التعليم الهجين وحضور طلاب الكليات العملية والكليات النظرية.

وأشار "دسوقي"، إلى أن الجامعة بدأت في تجهيز القاعات والمدرجات، وإجراء الصيانة والتجهيزات اللازمة، التي تُجرى دوريا كل عام، وسط تشديد الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن الكليات بدأت في وضع الجداول والخطط الدراسية بنظام التعليم الهجين، بحيث تكون نسبة الدراسة عن بعد في الكليات العلمية من 30 إلى 40%، وتكون نسبة التعليم وجهًا لوجه من 60 إلى 70%.

ونوه الدكتور عبدالرازق دسوقي، إلى أن كل الكليات تضع الجداول الدراسية، بحيث يتم تقليل أعداد الحضور للجامعة، على أن تحضر فرقة للدراسة بالكلية، بينما تطبق فرقة أخرى للتعليم عن بعد، بالإضافة إلى تخفيف الأعداد بالمدرجات وقاعات المعامل، بما يحقق التباعد الاجتماعي.