نجوم أوبريت "مصر حكاية" يكشفون لـ"الوطن" كواليسه: شرف كبير لينا

أهدى أحد الأحزاب المصرية أوبريت "مصر حكاية" للشعب المصري بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر 47.

الأوبريت من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، مُعربًا عن سعادته بتعاونه مع كبار النجوم في "حكاية مصر"، مضيفًا: "مبسوط إني وسط عمالقة الفن في مصر والوطن العربي".

ويضم الأوبريت عددًا من الفنانين، هم "وائل جسار، وهشام عباس، ومدحت صالح، ومحمد فؤاد، ودياب، وأمينة، ومي سليم وياسمين علي، وعمر كمال وحسن شاكوش".

قالت أمينة لـ"الوطن"، إن مشاركتها في الأوبريت كان شرف كبير لها، فخر بأن تشارك بصوتها فى عمل وطني كبير يضم نخبة من كبار نجوم الغناء فى مصر والوطن العربي.

وأشارت أمينة إلى أنها حين ما عرض عليها الأوبريت لم تسأل على المشاركين بقدر ما اهتمت بالمشاركة فى عمل وطني كبير وعظيم مثل الأوبريت.

وأعربت عن سعادتها الكبرى بعد ما علمت بمشاركة النجوم الكبار معها فى الأغنية، مؤكدا أن التسجيل كان سريعا ولم يأخذ وقتا طويلا.

الفنان الشاب عمر كمال، كان قد أعرب عن سعادته البالغة، لمشاركته في الأوبريت الوطني الجديد، والذي يحمل اسم "حكاية مصر"، ومن المُقرر عرضه عبر عدد من القنوات الفضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وقال "كمال" لـ"الوطن"، إن هذا الأوبريت يأتي ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور، لا سيما وأن فريق العمل حرص على خروج هذا الأوبريت على مستوى عالٍ من الاحترافية وتليق بالشعب المصري، موضحًا أن "حكاية مصر" سيُعرض على الشاشات طوال شهر أكتوبر.

في حين قال جسار لـ"الوطن"، إنه رحب بشدة عندما تلقى دعوة المشاركة لسببين وهما أن الأوبريت مهدى لبلده الثاني مصر التي يحبها ويعشقها والثاني، لمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء المصري.

وعن مشاركته في عمل يجمع مطرب المهرجانات شاكوش، أوضح أن سبب مشاركته الأساسي هو حبه الغناء لمصر، وأنه يحترم كافة الأصوات وأذواق الناس.