مصرع "إسماعيلاوي" غرقاً أثناء استحمامه في نهر النيل بأسيوط

لقي شاب في منتصف الثلاثينيات من عمره مصرعه غرقاً في نهر النيل، اليوم الأحد، أثناء نزوله إلى النهر بغرض الاستحمام، أمام قرية "تل زايد"، التابعة لمركز البداري، بمحافظة أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البداري، بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، يفيد بغرق شخص أثناء استحمامه بمياه النيل، في قرية "تل زايد"، دائرة المركز.

انتقل فريق من الإنقاذ النهري، كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى إنتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الغريق يُدعى "سامح فريد غريب"، 36 سنة، من محافظة الإسماعيلية، وأن لقي مصرعه غرقاً أثناء نزوله للسباحة بمياه النيل.

تم نقل الجثة إلى مستشفى البداري المركزي، وجرى التحفظ عليها في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.

وتعددت حوادث الغرق في محافظة أسيوط خلال الفترة الأخيرة، لعل آخرها حادث وقع الشهر الماضي، عندما انتشل فريق من الإنقاذ النهري جثة أحد الأشخاص، لقي مصرعه غرقاً في إحدى الترع، بناحية "جزيرة أولاد إبراهيم"، التابعة لمركز أسيوط.