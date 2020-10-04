مصرع شاب غرقا في بحر شبين الكوم بالمنوفية

لقي شاب يدعي "م.غ" مصرعه غرقا في بحر شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وسط تجمع العشرات علي جانبي البحر لمشاهدة عملية استخراجه.

وتلقي اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بغرق شاب يدعي "م.غ"، 20 عاما ببحر شبين، واستخراج الجثمان.

حرر محضر بالواقعة، في دائرة قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وجار العرض علي النيابة؛ لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

في سياق متصل، تمكن أمين شرطة بإدارة المرور بمديرية أمن المنوفية، من إنقاذ فتاه تدعي "إ.ع"، سقطت في بحر شبين الكوم، من أعلي الكوبري العلوي، بعد أن قفز خلفها في المياه، وأنقذها من الموت، مطلع الأسبوع الماضي.

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صرف مكافأة مالية وشهادة تقدير لأمين الشرطة سعد الصاوي عبدالواحد، بإدارة مرور المنوفية، والذي أنقاذ فتاة من منشأة بخاتي التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم من الغرق، فور إلقاء نفسها من أعلى الكوبرى العلوى بالمدينة؛ تقديرا لما أظهره من شجاعة ودوره البطولي.

وأكد محافظ المنوفية، أن هذا الأمر ليس غريبا على أبناء وشعب المحافظة، والتى يتصف أهلها بالشجاعة وكرم الأخلاق، مشيرا إلى أن أمين الشرطة نموذج يحتذى به في الإنسانية، وإعطاء قدوة للأجيال القادمة، لما قام به من دور وواجب إنساني، تجاه أبناء محافظته.