كان ينظف الشارع.. مصرع طفل غرقا بمصرف أبوالمطامير

لقي طفل في الـ12 من عمره، مصرعه غرقًا داخل المصرف العمومي بمركز أبوالمطامير، في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، بعدما انزلقت قدماه وسقط في المصرف، أثناء قيامه بتنظيف الشارع أمام المحل الذي يعمل به خلال أجازة الصيف، وحاول عدد من الأهالي إنقاذه، إلا أنه سرعان ما لفظ أنفاسه.

واستقبل مستشفى أبوالمطامير المركزي، الطفل "عُمر عبد الفتاح عبد المقصود"، 12 سنة، جثة هامدة، ادعاء غرق بمصرف أبو المطامير العمومي، وكشف الفحص الأولي عن وفاته نتيجة إسفكسيا الغرق، وجرى التحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى، حت تصرف النيابة العامة.

وقال أهالي أبوالمطامير إن الطفل "عمر" كان يعمل لدى معرض أدوات منزلية أمام المصرف العمومي، وأثناء تنظيف الشارع أمام المعرض محل عمله، اختل توازنه وسقط في المصرف، ولم تفلح محاولات الأهالي في إنقاذه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.